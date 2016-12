Disney Channel 07:20 bis 07:50 Trickserie Doc McStuffins, Spielzeugärztin Die tapfere Prinzessin / Wasser marsch! USA, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Sir Kirby kann kaum glauben, dass es Prinzessinnen gibt, die genau die gleichen tapferen Dinge tun wollen, die sonst nur Ritter tun. (b) Sam kann nur mit Wasser spritzen, wenn er auch Wasser getrunken hat. Aber Apfelschorle schmeckt so viel besser! Er muss also lernen, sich bei klebriger Limonade zurückzuhalten, wenn er den Wasserspritz-Wettkampf gewinnen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Doc McStuffins Regie: Norton Virgien, Dan Nosella, Saul Blinkoff

