ZDF neo 04:50 bis 05:30 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Der Blindgänger GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Ausgerechnet in der Weihnachtszeit wird in Poplar ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Alle Bewohner werden evakuiert und müssen in einer Notunterkunft die Ereignisse abwarten. In der Vorweihnachtszeit herrscht in Poplar Hochbetrieb. Fred verkauft Mistelzweige auf dem Markt. Die Nonnen bereiten das Fest vor und Evangelina und Dr. Turner planen eine große Schutzimpfungskampagne gegen Polio. Yvonne und Alan erwarten ihr erstes Baby. Die beiden kennen sich seit Kindertagen. Alan leidet seit seinem Kriegseinsatz in Korea an Malaria und Panikattacken. Ein Gespräch mit Trixie über seine schrecklichen Erfahrungen erinnern diese an ihren Vater, der ähnliches im Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Shelagh und Dr. Turner fiebern ihrer Hochzeit an Heiligabend entgegen. Shelagh möchte, dass die Trauung ganz bescheiden im kleinsten Kreis begangen wird. Sie hat Schuldgefühle gegenüber den Nonnen und muss sich erst noch mit ihrer neuen Rolle in der Welt und im Alltag zurechtfinden. Peter und Chummy sind auf der Suche nach einem Einfamilienhaus, haben aber Schwierigkeiten, etwas Passendes zu finden. Den Blindgänger zu entschärfen ist besonders schwierig, weil er zwei Zünder hat und beim geringsten Fehler explodieren könnte. Das Viertel wird geräumt, die Bewohner, die Nonne und die Hebammen werden in eine Notunterkunft gebracht, in der sie die weitere Entwicklung abwarten müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Raine (Jenny Lee) Pam Ferris (Schwester Evangelina) Judy Parfitt (Schwester Monica Joan) Jenny Agutter (Schwester Julienne) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Helen George (Trixie Franklin) Laura Main (Schwester Bernadette) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Thea Sharrock Drehbuch: Heidi Thomas Kamera: Ulf Brantås, Nick Dance Musik: Peter Salem