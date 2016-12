ZDF neo 19:30 bis 20:15 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 40 Die Freundin D 1988 Merken Anna Marschner befindet sich in einer Krise - ihre Ehe droht zu scheitern. Mit Selbstmordgedanken im Kopf begegnet sie im Schwarzwald Dr. Schübel, dessen ruhige Art sie beeindruckt. Als die Brinkmanns aus dem Urlaub zurückkehren, wirkt Anna gelöst und - verliebt. Tobias Reich kann entgegen der Diagnose auf Querschnittslähmung schon beide Arme heben. Doch eine vollständige Genesung ist unwahrscheinlich. Die Röntgenbilder sprechen gegen eine Besserung. Die Patienten Schwan und Möbius widersetzen sich den Anordnungen des Klinikpersonals. Kavaliersdelikte - meinen die beiden. Ein Bericht der Krankenhausverwaltung geht auch an Professor Brinkmann, der das widerspenstige Zweigespann kurzerhand aus dem Krankenhaus weist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Barbara Wussow (Schwester Elke) Anja Kruse (Claudia Schubert) Eva Maria Bauer (Oberschwester Hildegard) Christian Kohlund (Dr. Vollmers) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid