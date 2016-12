ZDF neo 18:05 bis 18:50 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 38 Die Erbschaft D 1988 Merken Die zwölfjährige Sylvia Bartle leidet unter Schwindelanfällen und Fieber. Hausarzt Dr. Schreiber weist das Mädchen in die Schwarzwaldklinik ein, er befürchtet eine Leukämie-Erkrankung. Die Eltern Bartle bitten Dr. Christa Brinkmann, alles zu unternehmen, um das Leben ihrer Tochter zu retten. Sie wissen, dass Christa früher mit ihrem Forschungsteam ein Präparat gegen Leukämie entwickelt hat, das aber zur Therapie noch nicht zugelassen ist. Dennoch geben sie die Erlaubnis, das Mittel an ihrer Tochter zu testen. Kriminalbeamter Scheidt ermittelt gegen Frau Meis wegen des Verdachts auf Betrug und Nötigung von Frau Kreisler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Barbara Wussow (Sylvia Bartle) Eva Maria Bauer (Sylvias Mutter) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid