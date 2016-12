ZDF neo 16:40 bis 17:25 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 36 Nackte Tatsache D 1986 Merken Die Patienten der Schwarzwaldklinik entdecken, dass Schwester Margot in einem Männermagazin abgebildet ist. Oberschwester Hildegard und Verwaltungsdirektor Mühlmann fordern Konsequenzen. Ein Brief aus Übersee überrascht Frau Michaelis außerordentlich: Florian lädt sie zu einem Urlaub nach Kanada ein. Udo hat sich zur Erholung von den Strapazen in Afrika und zur Regeneration in die Klinik einweisen lassen. Nachdenklich beobachtet Professor Brinkmann, wie Katarina sich um seinen Sohn bemüht. Die Schwiegertochter lässt sich Zeit, nach Hamburg zurückzukehren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Andreas Winterhalder (Dr. Christa Brinkmann) Barbara Wussow (Schwester Elke) Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Eva Maria Bauer (Oberschwester Hildegard) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld