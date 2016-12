ZDF neo 15:00 bis 15:50 Kinderserie Nesthäkchen Folge: 1 D 1983 Wieder da Merken Berlin, zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Annemarie ist das jüngste Kind des Arztes Dr. Ernst Braun und seiner sehr standesbewussten Frau Elsbeth. Als Kleinste, als Nesthäkchen, genießt sie Privilegien in der Familie. Zu Lena, dem Kindermädchen, fühlt sie sich besonders hingezogen. Mit ganzer Leidenschaft liebt sie ihre Puppen, besonders aber "Marianne". Doch diese verschenkt sie an die arme Mia, die Annemarie bei einem frühmorgendlichen Ausflug mit Lena kennengelernt hat. Dabei stellt sich heraus, dass Mia schwer an Keuchhusten erkrankt ist. Annemarie sorgt mit einer zauberhaften List dafür, dass ihr Vater kostenlos die ärztliche Behandlung übernimmt. Zu ihrem sechsten Geburtstag erhält Annemarie von ihrer Großmutter eine neue Lieblingspuppe: "Gerda", und ein außerordentlich schickes Regencomplet mit Schirm, Cape und Hut. Das Regencomplet entspricht genau ihrer modischen Vorstellung. Nur: Es regnet nicht. Sie becirct sogar den Hausmeister Kulicke, mit dem Wasserschlauch künstlichen Regen zu machen. Dr. Braun ist keineswegs davon erbaut, dass sein bayerischer Schwager Heinrich Annemarie und ihren Bruder Klaus auf seinen Bauernhof einlädt, denn er ist schlichtweg eifersüchtig; er will seine Tochter keinen Tag missen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kathrin Toboll (Annemarie Braun) Christian Wolff (Dr. Ernst Braun) Doris Kunstmann (Elsbeth Braun) Susanne Uhlen (Lena, das Kindermädchen) Helma Seitz (Oma) Florian Baier (Klaus) Oliver Schlicht (Hans) Originaltitel: Nesthäkchen Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Justus Pfaue, Claus Landsittel Kamera: Rolf Deppe Musik: Christian Bruhn