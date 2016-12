ZDF neo 05:55 bis 06:50 Serien Call the Midwife - Ruf des Lebens Folge: 14 Guter Hoffnung GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Chummy und Peter sind voller Vorfreude auf ihren Nachwuchs. Auch Fred wird bald zum zweiten Mal Großvater. Doch dann erreicht das Nonnatus-Haus unerwartet eine bestürzende Nachricht. Schwester Bernadette hört nun auf den Namen Shelagh Turner. Sie hat den Orden verlassen und schaut hoffnungsvoll der Zukunft mit Dr. Turner und seinem Sohn Timothy entgegen. Apropos Liebe: Jenny lernt durch Jimmy den charmanten Alec kennen. Bahnt sich da eine Romanze an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Redgrave (Mature Jenny) Jessica Raine (Jenny Lee) Miranda Hart (Chummy Noakes) Bryony Hannah (Cynthia Miller) Cliff Parisi (Fred) Max Macmillan (Timothy Turner) Stephen McGann (Dr. Turner) Originaltitel: Call the Midwife Regie: Philippa Lowthorpe Drehbuch: Heidi Thomas, Jennifer Worth Kamera: Simon Archer Musik: Peter Salem

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 285 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 45 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 45 Min.