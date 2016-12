ProSieben 04:40 bis 05:00 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Unsere Blutsauger USA 2009 16:9 HDTV Merken An J.D.s letztem Tag versuchen er und Turk herauszufinden, wer von den Studenten J.D. eine schlechte Dozentenbewertung gegeben hat. Lucy hat indessen Schwierigkeiten, ohne J.D.s Hilfe eine Prüfung zu bestehen. Drew und Denise stellen verwundert fest, dass sie keine Affäre haben, sondern eine richtige Beziehung führen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Kerry Bishé (Lucy Bennett) Eliza Coupe (Dr. Denise Mahoney) Michael Mosley (Drew Suffin) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael Spiller Drehbuch: Steven Cragg, Brian Bradley Kamera: Dave Perkal Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12