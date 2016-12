ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Global Clowning USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Barts Schule plant einen spektakulären Ausflug: eine Tauchfahrt mit einem Navy-Boot. Nur brave Schüler dürfen mit - doch obwohl Bart sich ausnahmsweise mal vorbildlich benimmt, gibt Rektor Skinner ihm keinen der begehrten Plätze. Daraufhin schmieden Homer und Bart einen fiesen Racheplan ... Krusty verkauft unterdessen die Rechte an seiner Show in die ganze Welt und schon bald sind seine Kopien erfolgreicher als der Clown selbst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Joel H. Cohen Musik: Danny Elfman, Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12