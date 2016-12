ProSieben 15:15 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Hochzeit und Herzinfarkt USA 2011 2016-12-29 08:30 16:9 HDTV Merken Obwohl Howard seiner Mutter noch nichts von seiner Verlobung mit Bernadette erzählt hat, schmieden die beiden Hochzeitspläne. In einem sehr ungünstigen Moment wagt er dann doch, es ihr zu sagen. Penny, die aus der Gruppe ausgeschlossen wurde seit Priya mit Leonard zusammen ist, erfreut sich an Gesprächen mit Sheldon. Plötzlich erfahren sie, dass Howard mit seiner Mutter im Krankenhaus ist. Alle wollen fahren und ihm beistehen, doch Sheldon hat panische Angst vor Bazillen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Aarti Mann (Priya Koothrappali) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Howard Murray Drehbuch: Chuck Lorre, Steven Molaro, Steve Holland Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6