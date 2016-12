ProSieben 13:25 bis 13:50 Comedyserie Two and a Half Men Die Mutterfigur USA 2008 2016-12-29 06:45 16:9 HDTV Merken Charlie hat sichtlich Probleme damit, dass er sich in die um einige Jahre ältere Angie verliebt hat. Seine Psychologin hat eine Erklärung: Angeblich sucht er bei Angie die Wärme, die ihm seine Mutter nie gegeben hat. Wenig später trifft Charlie zufällig auf seine frühere Geliebte Tricia, die inzwischen mit Angies Sohn Jeremy verlobt ist. Als sie Charlie sieht, trennt sich Tricia kurzerhand von ihrem Verlobten, und Charlie lernt das wahre Gesicht von Angie kennen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Susan Blakely (Angie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12