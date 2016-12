ProSieben 12:00 bis 12:25 Comedyserie How I Met Your Mother Der Absprung USA 2009 2016-12-29 05:40 16:9 HDTV Merken Ted muss dringend den Entwurf für ein Fast-Food-Restaurant fertig bekommen. Er lässt sich trotz seines Geburtstags und den dafür von Marshall geplanten Feierlichkeiten nicht vom Arbeiten abhalten. Lediglich eine Ziege, die Lily, um sie vor dem Schlachter zu bewahren, bei ihm versteckt hat, verschafft ihm eine Pause im Krankenhaus ... Barney will Robin seine Gefühle gestehen. Doch als sie ihm zuvorkommt, ist seine Verliebtheit wie weggeblasen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) John Duerler (Harlen Johnsen) Joel McCrary (Ged Wilkinson) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12