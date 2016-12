ProSieben 05:55 bis 06:15 Comedyserie How I Met Your Mother Zur richtigen Zeit am richtigen Ort USA 2009 16:9 HDTV Merken Ted hat den Auftrag bekommen, ein Lokal in Form eines Cowboyhuts zu entwerfen. Als er merkt, dass er nicht weiterkommt, beschließt er, eine Pause zu machen und sich einen Bagel zu holen. Die Pause dient schließlich der Erkenntnis, dass viele Vorkommnisse im Leben sich ganz zufällig und unerwartet ergeben. So kommt es, dass er an einem Straßenübergang auf Stella trifft - die Frau, die ihn im vergangenen Jahr vor dem Altar hat stehen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Sarah Chalke (Stella Zinman) Dan Castellaneta (Milt) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Stephen Lloyd Kamera: Christian La Fountaine Musik: John Swihart

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 286 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 46 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 46 Min.