ZDF 04:45 bis 05:30 Magazin hallo deutschland Emotionen 2016 D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Nach drei Jahren wieder im Doppelpack: Sandra Maria Gronewald und Lissy Ishag präsentieren gemeinsam die ungewöhnlichsten Geschichten des Jahres in "hallo deutschland Emotionen 2016". Ihr Studiogast ist Lutz van der Horst. In diesem Jahr sorgte er für eine echte Überraschung. Der Comedian (41) aus der "heute-show" kann zwar nicht singen, hatte aber auf einer Opernbühne den härtesten Auftritt seiner Karriere. Außerdem: Clueso (36) im Interview. Der populäre deutsche Sänger startete in diesem Jahr einen Neuanfang - nicht nur musikalisch, auch privat. Und: ein kleiner Held ganz groß. Nils (10) entdeckte einen verletzten Mann, organisierte Hilfe in letzter Minute und rettete ihm damit das Leben. Zivilcourage, von der sich Erwachsene eine Scheibe abschneiden können. 2016, was für ein Jahr: Die Angst ist näher gerückt, auch in Deutschland. Elmar Theveßen, ZDF-Terrorismusexperte, erzählt, wie er die Tage des Terrors erlebt hat. Er schaut zurück und erklärt, wie gefährdet wir wirklich sind. Außerdem: Achterbahn fahren als Rückentherapie und zwei Dönerbuden streiten um einen Namen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Maria Gronewald, Lissy Ishag Gäste: Gäste: Lutz van der Horst (Comedian) Originaltitel: hallo deutschland Emotionen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 479 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 279 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 209 Min. Kon-Tiki

Abenteuerfilm

RTL II 03:25 bis 05:05

Seit 94 Min.