ZDF 23:30 bis 01:35 Drama Gnade D, N 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV

Polarnacht am Rande des Eismeers zwei Monate lang übersteigt die Sonne nicht den Horizont. Inmitten von Schnee und magischer Dämmerung wagt eine deutsche Auswandererfamilie den Neuanfang. Doch schon bald spüren Niels und Maria, dass auch das neue Umfeld die erkaltete Beziehung nicht retten kann. Niels stürzt sich in seine Arbeit als Ingenieur und beginnt eine Affäre. Maria schiebt Überstunden im Hospiz, Sohn Markus kämpft mit der Pubertät. Aber dann passiert in eisiger Nacht ein schrecklicher Unfall, der alles ändert. Die anfängliche Erstarrung weicht, und wie durch ein Wunder wird dieses Unglück für die kleine Familie zum Wendepunkt: Das Geheimnis, das Maria und Niels fortan teilen, zwingt sie zur Auseinandersetzung - und führt sie auf einen Weg zu Erlösung und Gnade.

Schauspieler: Birgit Minichmayr (Maria) Jürgen Vogel (Niels) Henry Stange (Markus) Ane Dahl Torp (Linda) Maria Bock (Wenche) Stig Henrik Hoff (Björn) Iren Reppen (Sofie) Originaltitel: Gnade Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Kim Fupz Aakeson Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Homesweethome Altersempfehlung: ab 12