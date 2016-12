ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 58 Die Karibik-Connection A, D 2006 2016-12-28 03:55 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In Kitzbühel findet ein Geldgebertreffen statt, das dem geplanten Hotelprojekt mit dem Titel "KaribKitz" gilt. Das Gespräch soll einen Konsens schaffen unter den Teilnehmern. Unter anderen ist der Oppositionsführer und zukünftige Premierminister der Karibikinsel St. Jacobs dabei: Francis Newhouse. Er lehnt den Hotelkomplex aus ökologischen aber auch ökonomischen Gründen ab. Dann wird Newhouse in der Villa Autsassen vergiftet. Ist einer der anderen Teilnehmer der Täter? Zum Beispiel der deutschstämmige Immobilienentwickler und Wirtschaftsberater Hans La Blanche, der dieses Projekt auf St. Jacobs vorantreibt? Oder der Kitzbüheler Unternehmer Carl Prinz von Autsassen, ein entfernter Neffe der Gräfin Schönberg, der fast sein gesamtes Vermögen investiert hat? Oder die elsässische Weingutbesitzerin Michelle Mulheim, deren Familie ebenfalls reichlich Geld in das Projekt gesteckt hat? Anwesend ist auch die deutsche Wirtschaftsjournalistin Nicole Bauer. Die SOKO sieht sich mit einem Fall konfrontiert, in dem politisches Kalkül, Korruption aber auch persönliche Verwicklungen eine wesentliche Rolle spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Frau Dr. Haller) Bernhard Schütz (Hans La Blanche) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael Zens Drehbuch: Eva Rossmann Kamera: Viktor Ruzicka Musik: Martin Grassl