ZDF 13:00 bis 14:00 Magazin ARD-Mittagsmagazin Mit Tagesschau Jahreswechsel - Wie die Kölner Polizei neuerliche Übergriffe verhindern will / Kinder im Krieg - Jugendliche leiden am meisten unter den weltweiten Konflikten / Gigaliner - Ab Januar kommen die Riesentrucks D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Geplante Themen: - Drohgebärden - Schickt Erdogan wieder Flüchtlinge nach Europa? - Kriminalität - Polizisten werden immer öfter attackiert - Verbrauchertipp - Wie wechsle ich die KfZ-Versicherung? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stefan Scheider Originaltitel: Mittagsmagazin