ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne Winterzauber Aus Garmisch-Partenkirchen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken "Volle Kanne" nimmt Sie mit aufs Eis. Moderator Ingo Nommsen begrüßt am Frühstückstisch Denise Biellmann. Der Eiskunstlauf-Star erzählt vom harten Weg zum Erfolg. Außerdem erklärt sie, warum eine Pirouette nach ihr benannt ist. Die Schweizerin coacht während der Sendung ZDF-Moderator Florian Weiss ("Leute heute"). Er will in 90 Minuten einen Eiskunstlauf-Trick erlernen. Auch Popsängerin Victoria Swarovski frühstückt bei uns. Die "Supertalent"-Jurorin stammt aus einer berühmten Familie, lebt aber ganz bodenständig. Die 23-Jährige gewann die letzte "Let's-Dance"-Staffel mit Fleiß, Können und Natürlichkeit hat sie die Herzen der Zuschauer erobert. Musik kommt von Nick Howard. Der britische Singer-Songwriter performt seinen aktuellen Hit. Außerdem bei "Volle Kanne": der Eiskunstlauf-Nachwuchs vom SC Riessersee. Und ein TÜV-Experte erklärt, was beim Kauf von Schlittschuhen und Schlitten zu beachten ist. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ingo Nommsen Gäste: Gäste: Denise Biellmann (Eiskunstlauf-Star), Victoria Swarovski (Popsängerin). Mit: Nick Howard (Sänger) Originaltitel: Volle Kanne Winterzauber