ZDFinfo 04:15 bis 05:00 Dokumentation Die Geschichte der RAF Die dritte Generation und das Ende der RAF D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken 1988 geht bei Reuters ein Schreiben ein, in dem die RAF ihre Selbstauflösung ankündigt: "Die Stadtguerilla in Form der RAF ist Geschichte". Die dritte Generation der RAF ist bis heute nahezu unbekannt. Als Führungselite gelten Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld. Mit ihnen werden viele Verbrechen in Verbindung gebracht, die allerdings nie restlos aufgeklärt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der RAF

