ZDFinfo 22:20 bis 23:05 Dokumentation ZDF-History Die unglaublichsten Geschichten der DDR D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Bizarr muten so manche Protokolle des SED-Politbüros an. In ihnen wurde festgehalten, was den Parteigranden wichtig war - der DDR-Alltag aus der Sicht von "oben". Bizarr auch: ein Skatspiel unterm Stacheldraht, Verbrüderung zwischen Ost und West und ein deutsch-deutsches Fußballspiel, das Furore machte. "ZDF-History" zeigt, mit welchen Absurditäten sich die Menschen arrangierten und welche Blüten die Teilung trieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF History