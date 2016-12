ZDFinfo 21:00 bis 21:40 Dokumentation In den Fängen der Stasi D 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen der Stasi-Haftanstalten und lässt Menschen zu Wort kommen, die in das Netz des MfS gerieten. Wer von der Stasi zur, im Amtsdeutsch, "Klärung eines Sachverhaltes" aufgefordert wurde, musste massive Repressalien über sich ergehen lassen. In den 17 Untersuchungshaftanstalten des Ministeriums für Staatssicherheit wurden politische Gefangene gedemütigt und gequält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: In den Fängen der Stasi Regie: Bettina Renner