ZDFinfo 13:30 bis 14:20 Dokumentation Die Geschichte der RAF Die zweite Generation und die Stasi D 2014 2016-12-28 03:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Führungsfiguren der sogenannten "zweiten Generation" der RAF werden Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Mohnhaupt verbringt 1977 die letzte Zeit ihrer Haft in Stammheim. Täglich sitzt Mohnhaupt mehrere Stunden mit Baader, Ensslin und Raspe zusammen. In dieser Zeit wird sie auf ihre spätere Führungsrolle vorbereitet, denn schon jetzt ist klar, dass sie wieder in den terroristischen Untergrund zurückkehren wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der RAF