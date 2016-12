ZDFinfo 12:00 bis 12:45 Dokumentation Die Geschichte der RAF Der Knast, der Prozess und die Sympathisanten D 2014 2016-12-28 02:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Gefängnis bezeichnen die Terroristen ihre Haftbedingungen als Isolationsfolter. Ein weiterer Mythos gründet sich in dieser Zeit: Die RAF-Leute werden oft als Opfer angesehen. Mit Hungerstreiks versuchen sie, ihre Forderungen zu untermauern - Holger Meins stirbt 1974 an den Folgen dieser Aktion. In vielen deutschen Städten bilden sich Komitees zur Unterstützung der RAF-Gefangenen. Hier rekrutiert sich bald die zweite Generation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der RAF