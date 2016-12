ZDFinfo 10:30 bis 11:15 Dokumentation Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF D 2014 2016-12-28 00:35 Stereo 16:9 Live TV Merken Wie entstand die RAF? 28 Jahre lang versetzte die Terror-Organisation Rote Armee Fraktion die deutsche Politik und Wirtschaft in Angst und Schrecken. Die Frauen und Männer der RAF wollten die Republik radikal verändern. Dieses Ziel haben sie nicht erreicht - doch mit ihren Taten brachten sie den Staat an seine Grenzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geschichte der RAF