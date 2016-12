KI.KA 09:00 bis 09:24 Trickserie Tilly und ihre Freunde Tillys allerschönster Tag / Dupps Flatterschnappi GB, D 2012-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Tillys allerschönster Tag: So ein richtig schöner Tag dürfte nie zu Ende gehen! Doch leider können Tilly und ihre Freunde die Zeit nicht anhalten. Sie denken sich etwas aus, um diesen Tag nie zu vergessen. Während sie überlegen, an welche schönen Ereignisse des Tages sie sich erinnern möchten, kehren sie noch einmal an alle Orte des Geschehens zurück und suchen nach Erinnerungsstücken. Dupps Flatterschnappi: Dupps nervt heute alle mit ihrer Gefräßigkeit. Traurig zieht sich das Krokodilmädchen zurück, weil scheinbar niemand es mag. Doch dann schließt Dupps Freundschaft mit einer Raupe. Die ist nämlich genau so "happi-schnappi" wie sie. Doch der Schreck ist groß, als die Raupe zu einem Schmetterling wird und einfach davonflattert. Dupps ist untröstlich, doch zum Glück gibt's ja noch Tilly und die anderen, die Dupps nämlich doch sehr gern haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tilly and Friends Regie: Niall Mooney, Alan Shannon Drehbuch: Stuart Kenworthy, Myles McLeod, Ian Carney, Polly Dunbar Musik: Thomas Gray, Matthew Slater