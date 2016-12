BR Fernsehen 01:25 bis 02:50 Komödie Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft GB 1971 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Sir George Head ist ein ungewöhnlicher Alpinist. Für seine nächste Expedition sucht er Männer seines Schlages, die das Zeug haben, mit ihm gleichzeitig beide Gipfel des Kilimandscharo zu besteigen. Sir Georges erstaunliche Fähigkeit erklärt sich aus seinem Vermögen, einfache Dinge doppelt zu sehen. Der ehrenwerte Gentleman ist ein Geschöpf der berühmten englischen Komikertruppe Monty Python, die hier ein funkelndes Feuerwerk schwarzen Humors entfacht und in diesem bunten Kaleidoskop von Sketchen und Zeichentricks die Welt noch verrückter darstellt, als sie ohnehin schon ist. Monty Python - das sind Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones und Michael Palin, die sich alle irgendwann und irgendwo an der Universität trafen, in Hochschulklubs mit Sketchen begannen und dabei einen anarchischen Humor entwickelten, mit dem sie schließlich auf britischen Bildschirmen Furore machten. Die besten Gags und Sketche des Films stammen aus ihrer erfolgreichen Fernseh-Serie "Monty Pythons Flying Circus" und sind hinreißende Attacken auf Zwerchfell und Lachmuskeln, von den beängstigenden Auftritten der Höllen-Omas bis zur erregenden Reportage über die Wettkämpfe um den begehrten Titel "Trottel des Jahres" in der englischen Oberklasse. Als einzige "richtige Frau" ist Carol Cleveland mit von der Partie, die anderen "Frauen" im Film spielt das Männer-Sextett, das nach seinen legendären Fernseherfolgen mit Kino-Komödien wie "Die Ritter der Kokosnuss" und "Das Leben des Brian" beträchtlichen Wirbel machte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Terry Jones (Manager / Tabakhändler / Ken Ewing / Soldat / Kellner) John Cleese (Sir George Head / Polizist / Interviewer / Mr. Praline / Chr) Eric Idle (Staatsanwalt / Eheberater / Arthur Nudge / Arthur Wilson / G) Graham Chapman (Fußgänger / Mr. Harrison / Sergeant-Major / Sir Edward Ross) Terry Gilliam (Nonne / Flitzer / Uncle Sam) Michael Palin (Arthur Pewtey / Mieter / Milchmann / Holzfäller / Herbert An) Connie Booth (Best Girl) Originaltitel: And Now for Something Completely Different Regie: Ian MacNaughton Drehbuch: Graham Chapman, Graham Chapman, John Cleese Terry Gilliam , Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin Kamera: David Muir Musik: Douglas Gamley Altersempfehlung: ab 12