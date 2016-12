Phoenix 16:45 bis 17:30 Dokumentation Tausendundeine Nacht in Marrakesch Der Platz der Gaukler und Charmeure D 2014 2016-12-29 05:15 Live TV Merken Dieser Platz ist für Besucher und Einheimische gleichermaßen aufregend. Auf dem "Djemaa el-Fna" in Marokkos Wüstenstadt Marrakesch tobt das pralle Leben: Geschichtenerzähler, Schlangenbeschwörer, Quacksalber, Akrobaten, Wasserverkäufer - sie alle betören hier Abend für Abend ihr Publikum. Wenn die Königsstadt Marrakesch zum Inbegriff von Tausendundeiner Nacht geworden ist, dann liegt das vor allem auch an ihrem magischen Marktplatz. Hier kann man sich vom Orient verführen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tausendundeine Nacht in Marrakesch