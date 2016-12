Phoenix 04:30 bis 05:15 Dokumentation Die Wiege der Düfte Jasminernte im ägyptischen Nildelta D 2016 Live TV Merken Der ägyptische Jasmin gehört zu den teuersten Düften der Welt, viele der weltbekannten Parfumhäuser in den USA oder Frankreich verwenden das betörend-kräftige, fruchtige Aroma für ihre Kreationen. Wenn die Sonne untergeht über dem Nil, öffnen sich langsam, wie in Zeitlupe, ihre Blütenblätter. Tausendfach, Millionenfach. Ein nasenbetäubender Duft wölbt sich über den Plantagen, wenn die Königin der Blumen sich in alle Winde verströmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Wiege der Düfte