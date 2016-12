Phoenix 00:00 bis 00:45 Dokumentation Pakistan - Schön. Extrem. Gefährlich. D 2016 Live TV Merken Pakistan ist für manche Leute das gefährlichste Land der Welt, auf jeden Fall ist es das extremste. In der Kulturmetropole Lahore singen Sufi-Rocker von Liebe und Leidenschaft, während radikale Islamisten den Hass auf Andersgläubige schüren. In der riesigen Hafenstadt Karachi tummeln sich Models und Hipster am Traumstrand "Paradise Point", während sich die Slums ausdehnen, und die Kriminalität wächst. Und im Hunza-Tal, einer Bilderbuchlandschaft im Himalaya, liegt angeblich das legendäre Shangri-La, das friedvolle Kontrastprogramm zum Taliban-Terror. Südasien-Korrespondent Markus Spieker begibt sich auf einen irren Trip zu idyllischen Orten in höllischen Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pakistan - Schön. Extrem. Gefährlich.