Dokumentation Dubai - das andere Arabien D 2015

Nichts scheint unmöglich in Dubai. In dem Scheichtum am Persischen Golf steht mit dem Burj al Khalifa das höchste Gebäude der Welt, es gibt dort das mit sieben Sternen luxuriöseste Hotel der Welt, und natürlich auch das größte Einkaufszentrum. Dubai hat im vergangenen Jahr fast zehn Millionen Touristen aus aller Welt angelockt - in fünf Jahren sollen es 15 Millionen sein. Dafür wird gebaut, rund um die Uhr, auf der größten Baustelle der Welt.