Phoenix 12:15 bis 13:00 Dokumentation Fernöstliche Sinnsuche Christ werden in China D 2014 Live TV Merken In China wächst die Zahl der Christen rasant. Die Menschen sind auf der Suche nach Werten, nach Glauben und Zusammenhalt. Den finden sie nicht nur in den klassischen ostasiatischen Religionen, sondern zunehmend auch im Christentum. Offiziell gibt es in China etwa 20 Millionen Protestanten und sechs Millionen Katholiken. Da aber nur diejenigen erfasst sind, die bei einer der beiden offiziellen Kirchen registriert sind, ist die tatsächliche Zahl viel höher. Schätzungen reichen von über 50 bis hin zu 100 Millionen chinesischer Christen. In Nanning, der aufstrebenden Metropole im Süden Chinas und Hauptstadt der Provinz Guangxi, wächst die Anzahl der Christen stark. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Motiven in die Kirche: Auf der Suche nach Werten, Sinn und Orientierung füllt das Christentum eine Leere in einer Gesellschaft, in der jeder nur gelernt hat, für sich selbst und seine Familie zu kämpfen. Die Jüngeren finden in der Kirche eine neue Gemeinschaft, die Älteren Trost und Halt in schwierigen Lebenssituationen. Die Reportage erzählt die Geschichte von Chinesen, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen für den christlichen Glauben entscheiden wollen und einen mehrmonatigen Taufkurs besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fernöstliche Sinnsuche