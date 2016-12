Das Erste 01:20 bis 02:50 Krimi Mörderisches Tal - Pregau: Der große Tag D, A 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jeder, der das dunkle Geheimnis von Polizeiinspektor Hannes Bucher (Maximilian Brückner) kennt, bezahlt mit seinem Leben. Während der eine Blutspur hinter sich herzieht, plant ein anderer das große Inferno: seinen langersehnten "großen Tag". Der gesuchte Autobahnschütze möchte, wie Hannes inzwischen weiß, Pregau am liebsten komplett auslöschen. Um seine eigentliche Arbeit kann sich der Inspektor aber nicht kümmern. Es geht immer noch um seinen Kopf, den er mit reichlich Glück im Unglück immer wieder aus der Schlinge ziehen konnte. Hannes hat sogar die Hoffnung, aus der Sache heil herauszukommen. Zumal sein Vorgesetzter Ferdinand Oswald (Wolfram Berger) weiter zu ihm steht und seinen hartnäckigsten Verfolger im Schach hält. Polizeikollege Matthias Hecker (Robert Palfrader) hat zwar die richtige Vermutung, kann - oder besser gesagt: darf - nicht den Beweis erbringen. Als der Beifahrer der verunglückten Rosa, der die Schuld von Hannes kennt, aus dem Koma erwacht, wendet sich das Blatt erneut. Doch auch Hannes bekommt unverhofft einen neuen Trumpf auf die Hand, den er ausspielen kann. Er hat genug davon, sich herumscheuchen zu lassen. Jetzt beginnt der Gejagte, das Spiel zu bestimmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Brückner (Hannes Bucher) Ursula Strauss (Maria Bucher) Patricia Aulitzky (Edith Rieder) Helmut Berger (Georg Hölzl) Armin Rohde (Max Dirrmeyer) Robert Palfrader (Matthias Hecker) Antoine Monot jr. (Manuel Brandstetter) Originaltitel: Mörderisches Tal - Pregau Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Nils Willbrandt Kamera: Peter Nix Musik: Stefan Will