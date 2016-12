Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Ein Küchenchef im Muskatfieber D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Indonesien. Die Grand Lady erreicht die Molukkeninsel Banda Neira. Die legendäre und einst von Seemächten heiß umkämpfte "Gewürzinsel" ist der richtige Ort für Küchenchef Christian Jüngling. Mit einem deutschen Auswanderer jagt er in den Wäldern nach Muskatnüssen, Zimt und Mandeln. Während den Praktikantinnen Isabel und Agnes beim Landgang das scharfe Essen fast die Tränen in die Augen treibt, muss Lagerpraktikant Steven an Bord bleiben und tonnenweise Bananen sortieren. Die Passagierinnen Heike und Kim tauchen in die Kolonial-Geschichte der kleinen Inselhauptstadt ein und werden von Inselkindern geärgert - mit Riesenspinnen! Und auch Reiseleiter Bernd bekommt beim Museumsbesuch mit Kreuzfahrtdirektor Thomas Gleiß keine Luft mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer