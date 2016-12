NDR 23:00 bis 00:30 Show Ich will Spaß! - Die geilen 80er Kult und Kurioses aus einem schrillen Jahrzehnt D 2016 Stereo HDTV Live TV Merken Die 1980er-Jahre: Der Walkman war eine Sensation, die Kinder machten alle mit ihren Zauberwürfeln verrückt, die ersten Computerspiele kamen auf, im Radio hörte man Michael Jackson, Madonna, Prince, Nena und die Songs der Neuen Deutschen Welle. Und am Ende des Jahrzehnts standen die Ostdeutschen auf, die DDR zerfiel. Das Lebensgefühl der 1980er-Jahre, gesellschaftlich, politisch und vor allem emotional, spiegelt dieser Film unterhaltsam wider. In der Jugendsprache wurde das Wort "geil" erfolgreich etabliert. Shows wie "Wetten, dass ...?" oder Fernsehserien wie "Dallas", "Magnum", "Die Schwarzwaldklinik" oder Kultfilme wie "Dirty Dancing", Schimanski, Popper, Punks oder "Vokuhila", Lady Di, Demos gegen Atomkraft oder die beginnende deutsche Wiedervereinigung: In dieser Sendung lebt alles noch einmal auf, was das Lebensgefühl der 1980er-Jahre ausmachte. Und genau dieses Gefühl wird auch von Prominenten beschrieben, wie zum Beispiel Veronica Ferres, Margarethe Schreinemakers, Peter Illmann, Udo Walz, Hugo Egon Balder, Stefan Aust und Ole Lehmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich will Spaß! - Die geilen 80er Regie: Cornelia Quast/Susanne Gliffe