Show Wer 3x lügt D 2016 Ein Gastgeber mit feinem Witz und scharfem Verstand: Jürgen von der Lippe. Zwei prominente "Lügenbarone" mit Humor und Pokerface: Annette Frier und Jürgen Vogel. Vier motivierte Kandidaten sind im neuen Comedy-Quiz "Wer 3x lügt" auch diesmal wieder auf der Suche nach der Wahrheit. In den Teams Kloster gegen Kiez treten zwei pfiffige Nonnen gegen zwei starke Tänzer an. Annette Frier und Jürgen Vogel versuchen mit allen Mitteln, spannende Dinge des Lebens zu erklären. Unter Anleitung von Gastgeber Jürgen von der Lippe sollen die Kandidaten auf der Suche nach der Wahrheit einen möglichst hohen Geldbetrag erspielen. Doch wer von beiden lügt? Moderation: Jürgen von der Lippe Gäste: Gäste: Annette Frier (Comedy-Queen), Jürgen Vogel (Schauspieler)