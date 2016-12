NDR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Unvergessen - Der XXL-Ostfriese Die schönsten Momente aus der Reihe mit Tamme Hanken D 2016 2017-01-02 01:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Knapp zehn Jahre lang hat das NDR Fernsehen den "Knochenbrecher" Tamme Hanken aus dem ostfriesischen Filsum begleitet. Im Oktober 2016 ist Tamme Hanken überraschend verstorben. In zwei Sondersendungen schaut das NDR Fernsehen zurück auf eine Zeit mit dem "XXL-Ostfriesen" voller Lebensfreude, Spaß und heilsamen Begegnungen zwischen Mensch und Tier. In der zweiten Folge dreht es sich um die Entwicklung des Hankenhofs in dieser Zeit, die vielen Tiere, die dort Unterschlupf fanden, den Aufbau von Tammes Schweinezucht und um Ferkel Schnitzel. Und zu kurz kommen dürfen natürlich nicht die Leidenschaft Tamme Hankens für die Genüsse des Lebens und seine Erfahrungen im Ausland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unvergessen - Der XXL-Ostfriese Regie: Sabine Howe