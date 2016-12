NDR 18:15 bis 18:45 Reportage Wie geht das? Vorne Auftritt - hinten Hektik Premiere im Opernhaus D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Im Opernhaus Kiel hat das Ensemble nur sechs Wochen Zeit, um das diesjährige Weihnachtsmärchen "Aschenputtel" einzustudieren. Danach folgen 35 Vorstellungen in knapp fünf Wochen. Manchmal müssen die Schauspieler bis zu drei Vorstellungen am Tag absolvieren. Aber auch hinter den Kulissen wird bis zur letzten Minute vor der Premiere genäht, gemalt, getischlert und geprobt. Denn für das junge Publikum beim Weihnachtsmärchen sind besonders die Requisiten, das Bühnenbild und die Musik entscheidend für den Erfolg. Was passiert hinter den Kulissen, fernab vom Rampenlicht? Wie viel Gewerke müssen harmonisch zusammenarbeiten, damit es nach der Aufführung Applaus gibt? Die Wissensreportage der Reihe "Wie geht das?" aus dem Opernhaus Kiel sucht nach Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wie geht das? Regie: Jela Henning