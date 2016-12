NDR 05:45 bis 07:20 Komödie Die Olsenbande fährt nach Jütland DK 1971 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Gleich nach der Haftentlassung schlägt der gerissene Ganove Egon Olsen seinen leicht vertrottelten Bandenmitgliedern, dem heiter-versonnenen Benny und dem ängstlichen Kjeld, einen neuen, diesmal scheinbar völlig risikolosen Coup vor. Auf der Nordseeinsel Jütland soll sich in einem alten Bunker der Wehrmacht ein Schatz mit Gold und Dollarnoten befinden. Das Trio macht sich auf den Weg, begleitet von Kjelds ahnungsloser, aber resoluten Gattin Yvonne und ihrem frühreifen Sohn Børge. Bereits auf der Anreise müssen die gewieften Ganoven sich einiges einfallen lassen, um trotz leerer Brieftaschen ans Ziel zu kommen. Zwar finden sie den Bunker rasch, doch damit fangen die Probleme erst an. Das Gemäuer steht mitten im militärischen Sperrgebiet und wird von der beflissenen Truppe des etwas vertrottelten Leutnants streng bewacht. Nachdem Egon bei seiner Odyssee in den überfluteten Bunker-Katakomben fast ertrinkt, lassen sie sich vom Schrotthändler Mads Madsen eine antiquierte Taucherausrüstung geben. Mads ist jedoch cleverer, als sie ahnen. Er verlangt für seine Dienste die Hälfte vom legendären Nazischatz. Auf den hat es jedoch auch das mondäne Ganoven-Duo Karin und Rico abgesehen. Rico scheitert indes kläglich mit dem Versuch, Børge zu entführen, um die Schatzgräber zu erpressen. Doch auch das Trio wird mit dem endlich gefundenen Goldschatz nicht glücklich. Die heftigen Erschütterungen beim Freilegen eines alten Tresors haben eine alte Rakete startklar gemacht, die auf die Schatzsucher zurast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ove Sprogøe (Egon Olsen) Morten Grunwald (Benny Frandsen) Poul Bundgaard (Kjeld Jensen) Kirsten Walther (Yvonne Jensen) Jes Holtsø (Børge Jensen) Karl Stegger (Mads Madsen) Preben Kaas (Betterøv) Originaltitel: Olsen-banden i Jylland Regie: Erik Balling Drehbuch: Henning Bahs, Erik Balling Kamera: Joergen Skov Musik: Bent Fabricius-Bjerre Altersempfehlung: ab 6

