MTV 18:05 bis 19:00 Dokusoap Catfish: The TV Show Spencer & Katy USA Merken Spencer weiht Nev und Max in ein Geheimnis ein, das er die letzten sechs Jahre für sich behalten hat: Er hat eine Beziehung mit einem der erfolgreichsten Popsternchen der Welt. Erstmals führt es "Catfish" auf einen anderen Kontinent. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16