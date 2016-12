MDR 02:25 bis 03:38 Historienfilm The Lion in Winter - Kampf um die Krone des Königs USA 2003 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Spielfilm USA 2003 (1/2) Weihnachten 1183: Der englische König Henry II. versammelt die Familie am Hof von Chinon um seine Nachfolge zu regeln. Eleanor von Aquitanien, seine Ehefrau, die vor zehn Jahren eine Rebellion gegen ihn anzettelte, und seither im Kerker sitzt, ist ebenso geladen wie die rebellischen Söhne Richard und Geoffrey sowie Henrys Lieblingssohn John. Auch Henrys wesentlich jüngere Geliebte Alais und ihr Bruder, König Philip von Frankreich, sind anwesend. Es entspinnt sich ein Intrigenspiel um Macht, Rache und gekränkte Eitelkeit. 1173: Das riesige Reich von Henry II. (Patrick Stewart), König von England, erstreckt sich von Schottland über weite Teile Frankreichs bis ins reiche Aquitanien im Süden. Seine machthungrigen und ehrgeizigen Söhne Richard (Andrew Howard) und Geoffrey (John Light) haben sich gegen ihn erhoben, angestachelt von ihrer unbeugsamen Mutter, Eleanor von Aquitanien (Glenn Close). Doch Henry gewinnt die Schlacht und lässt seine Ehefrau in Salisbury Castle einsperren. Zehn Jahre später, der König ist in die Jahre gekommen, versammelt er seine Familie zum Weihnachtsfest auf seinem Hof in Chinon, um die Thronfolge zu regeln. Während dieser Tage versucht ein jeder seine Interessen durchzusetzen, ein jeder spinnt Intrigen gegen jeden, Machtgier, Eitelkeit und Rache bestimmen wechselseitig ihr Reden und Tun. Eleanor, die auch im Kerker nichts von ihrer Unbeugsamkeit und Verschlagenheit verloren hat und die ihrem Mann noch immer in Hassliebe verbunden ist, will Richard auf dem Thron sehen. Henry dagegen bevorzugt seinen Lieblingssohn John (Rafe Spall). Auch Geoffrey will mindestens Kanzler werden. Doch auch Henrys junge Geliebte Alais (Julia Vysotsky) und ihr Bruder Philipp II., König von Frankreich (Jonathan Rhys Meyers), sind mit von der Partie. Ein opulentes Historiendrama, das frei nach historischen Begebenheiten von den Kämpfen und Intrigen um die Thronfolge Henry II. (1133 - 1189) erzählt. Die aufwändige Inszenierung glänzt durch einen prachtvollen Kostümreigen und überzeugt durch hintergründige, geschliffene Dialoge. König und Königin werden von Patrick Stewart und Glenn Close gespielt, sie wurde für diese Rolle mit dem Golden Globe ausgezeichnet. Der Film ist ein gelungenes Remake von "Der Löwe im Winter" aus dem Jahr 1968 mit Peter O'Toole und Katharine Hepburn in den Hauptrollen. Teil 2 folgt am 29.12.16, 2.15 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Close (Eleonore von Aquitanien) Patrick Stewart (Heinrich II.) Andrew Howard (Richard Löwenherz) John Light (Geoffrey) Rafe Spall (Johann Ohneland) Jonathan Rhys Meyers (Philipp II.) Yuliya Vysotskaya (Alais) Originaltitel: The Lion in Winter Regie: Andrei Kontschalowski Drehbuch: James Goldman Kamera: Sergei Kozlov Musik: Richard Hartley

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 388 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 118 Min. Doktorspiele

Komödie

ProSieben 02:00 bis 03:35

Seit 88 Min.