Porträt Bud's Best - Die Welt des Bud Spencer D 2011 Kurz vor seinem Tod war Carlo Pedersoli alias Bud Spencer wieder voll da - seine Autobiografie landete auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestseller-Liste und hielt sich dort monatelang. In seinen Filmen glänzte Spencer vorzugsweise mit seinem Filmpartner Terence Hill. Titel wie "Vier Fäuste für ein Halleluja", "Zwei außer Rand und Band" oder "Das Krokodil und sein Nilpferd" gehören inzwischen zu Klassikern des europäischen Unterhaltungskinos. Doch nicht nur wegen seiner Filmkarriere wird Spencer, der nie Schauspieler werden wollte, verehrt: als mehrmaliger Rekordmeister im Freistil, Olympiateilnehmer und Ex-Mitglied der Wasserballnationalmannschaft ist Spencer eine Art Gallionsfigur des italienischen Schwimmsports. Was macht Leben und Karriere dieses nach eigenen Worten ewigen Dilettanten Spencer so außergewöhnlich? "Bud's Best" macht sich auf die Suche nach dem Phänomen Bud Spencer. Woher rührt seine überragende Beliebtheit bei seinen Fans? Was macht den Erfolg dieser Filmfigur aus, die nach eigener Auskunft wenige Gemeinsamkeiten mit der Privatperson Carlo Pedersoli hat? Warum schlägt Spencer inzwischen auch von intellektuellen Medien Anerkennung und Wertschätzung entgegen? "Bud's Best" befragt Fans, Kollegen, Angehörige, Journalisten, Produzenten und Verleger. Der Dokumentarfilm zeichnet ein unterhaltsames und aufschlussreiches, ebenso emotionales wie analytisches Porträt eines Sympathieträgers des europäischen Genrekinos. Originaltitel: Bud's Best - Die Welt des Bud Spencer Regie: Irene Höfer/Friedemann Beyer