MDR 00:05 bis 01:25 Western Der Dicke und das Warzenschwein E, I, F, D 1972 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Colonel Pembroke hat eine schwere militärische Niederlage verschuldet und ist als Soldat erledigt. Um sich zu rehabilitieren, rekrutiert er eine aus Galgenvögeln bestehende Truppe, mit der er das strategisch wichtige Fort Holman zurückerobern will, das durch seine Schuld in die Hände des Feindes gefallen ist. Die "Freiwilligen" sind von diesem Himmelfahrtskommando nicht begeistert, und so lügt Pembroke ihnen vor, das Fort berge einen Goldschatz. Der Nordstaatenoffizier Colonel Pembroke (James Coburn) ist in Verruf geraten, nachdem er das bestens gesicherte Fort Holman ohne Gegenwehr an die feindlichen Truppen von Major Ward (Telly Savalas) übergeben hat. Der Vorgesetzte Major Ballard (José Suárez) ist drauf und dran, den in Ungnade gefallenen Offizier zusammen mit einer Bande von Strauchdieben hinzurichten, als Pembroke ihm einen kühnen Vorschlag unterbreitet: Um sich zu rehabilitieren, will der Colonel das strategisch wichtige Fort im Handstreich zurückerobern. Für dieses Himmelfahrtskommando benötige er dank seiner detaillierten Kenntnisse nichts weiter als eine Handvoll Männer. "Freiwillige" findet der erfahrene Militär genau dort, wo die Wahlmöglichkeit erfahrungsgemäß eingeschränkt ist - unter dem Galgen. Zu Pembrokes zusammengewürfelter Truppe zählen daher lauter schräge Vögel: ein Halbblut (Joe Pollini), der des Diebstahls überführte Sergeant Brent (Reinhard Kolldehoff) und der fette, stets hungrige Ganove Eli Sampson (Bud Spencer). Verständlicherweise sind die Männer von ihrer Mission nicht begeistert. Um sie bei der Stange zu halten, lügt Pembroke ihnen vor, in Fort Holman erwarte sie ein Goldschatz. Doch bei der schwierigen und verlustreichen Einnahme der bestens gesicherten Bergfestung merken die Männer schnell, dass ihr Anführer weder Gold noch militärische Rehabilitation im Sinn hat: Pembroke hat noch eine Rechnung offen mit Major Ward, genannt das Warzenschwein, der seinen Sohn auf dem Gewissen hat. Regisseur Tonino Valerii hat einen mit Melancholie und Fatalismus durchsetzten, selbstironischen Italowestern gedreht. Neben Bud Spencer überzeugen James Coburn und Telly Savalas alias Lieutenant Kojak in ihren Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Coburn (Colonel Pembroke) Telly Savalas (Major Ward) Bud Spencer (Eli Sampson) Reinhard Kolldehoff (Sergeant Brent) Guy Mairesse (Donald MacIvers) José Suárez (Major Charles Ballard) Ugo Fangareggi (Ted Wendel) Originaltitel: A Reason to Live, a Reason to Die Regie: Tonino Valerii Drehbuch: Rafael Azcona, Tonino Valerii, Ernesto Gastaldi Kamera: Alexander Besch Musik: Riz Ortolani Altersempfehlung: ab 16