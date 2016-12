MDR 20:15 bis 22:15 Show Die Show-Highlights 2016 Präsentiert von Kim Fisher D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken 2016 - ein glitzerndes Unterhaltungsjahr neigt sich dem Ende entgegen. Ob die "Goldene Henne", "Die Feste" und der "Schlagerbooom" im ERSTEN, "Die Schlager des Sommers", "Deutschland feiert in Dresden" - es war ein Jahr voller musikalischer Höhepunkte und guter Unterhaltung. Kim Fisher hat die schönsten Momente des Show-Jahres 2016 in ihrer Sendung zusammengefasst. Sie erinnert gemeinsam mit ihren Gästen Ute Freudenberg, Bernhard Brink und Ross Antony an die besten Auftritte, die außergewöhnlichsten Duette, emotionalsten Geschichten und sie entlockt ihnen die ein oder andere persönliche Erinnerung an dieses Show-Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kim Fisher Gäste: Gäste: Ute Freudenberg, Bernhard Brink, Ross Antony Originaltitel: Die Show-Highlights 2016