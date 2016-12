MDR 12:35 bis 14:00 Komödie Ich bin schüchtern, aber in Behandlung F 1978 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kassierer Pierre Renaud ist ein äußerst hartnäckiger Fall von Schüchternheit. Als er sich eines Tages in die wunderschöne Agnes verliebt, will er das ändern. Er sucht Hilfe bei Aldo vom "Institut für fortschrittliche Psychologie". Gemeinsam lassen sie nichts unversucht, um Agnes näher zu kommen, doch Pierre vergeigt jeden noch so clever ausgeklügelten Annäherungsversuch. Pierre Renaud (Pierre Richard) arbeitet als Kassierer in einem noblen Hotel in Vichy. Eines Tages checkt die wunderschöne Agnes Jansen (Mimi Coutelier), begleitet von einigen Fotografen, ein. Der extrem schüchterne Pierre verliebt sich auf der Stelle unsterblich in die junge Frau. Er ist fest entschlossen, endlich seine Schüchternheit zu überwinden und sucht Hilfe bei Aldo Ferrari (Aldo Maccione) vom "Institut für fortschrittliche Psychologie". Aldo bestärkt ihn, dass Schüchternheit heilbar sei, man brauche nur einen starken Willen und jede Menge Lehrmaterial, das er Pierre gleich für ein nettes Sümmchen verkauft. Dann reist die Angebetete jedoch nach Nizza ins nächste Luxushotel - und Pierre ihr kurz entschlossen hinterher. Allerdings muss er den Dienstboteneingang benutzen und sich als Tellerwäscher über Wasser halten. Und wie es der Zufall will, begegnet er Aldo wieder, der sich nun des "schüchternen kleinen Würstchens" persönlich annimmt. Allerdings hat auch Aldo ein Problem - er steht unter der Knute seiner Mutter. Gemeinsam klügeln sie jede Menge raffinierter Annäherungsversuche aus, aber weder als Polospieler, Casinobesucher noch Feuerwehrmann kommt Pierre seiner Traumfrau näher, ganz im Gegenteil. Immerhin erfahren sie, dass Agnes eine ganz "normale" junge Frau ist, die Luxus ablehnt und ihre Hotelaufenthalte beim Preisausschreiben einer bekannten Nudelfabrik gewonnen hat. Doch dann reist sie schließlich ab. Traurig und frustriert machen sich auch Pierre und Aldo, inzwischen zu Freunden geworden, zurück auf den Weg zurück nach Vichy. Pierre Richard, als "Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh" (1972) berühmt geworden, mimt hier einmal mehr den schüchternen Tollpatsch. Gemeinsam mit zwei Ko-Autoren hat er sich die Rolle auf den Leib geschrieben und übernahm neben der Hauptrolle auch noch gleich die Regie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Richard (Pierre Renaud) Aldo Maccione (Aldo) Jacques François (Mr. Henri) Mimi Coutelier (Agnès) Catherine Lachens (Fernfahrerin) Robert Dalban (Autoknacker) Jean-Claude Massoulier (Sprecher) Originaltitel: Je suis timide... mais je me soigne Regie: Pierre Richard Drehbuch: Pierre Richard, Jean-Jacques Annaud, Alain Godard Kamera: Claude Agostini Musik: Vladimir Cosma Altersempfehlung: ab 6