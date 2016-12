MDR 09:10 bis 10:28 Abenteuerfilm Lady Musketier - Alle für eine D, USA, KRO 2004 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Zweiteiliger Spielfilm Kroatien/Deutschland/USA 2003 (2) Um Frieden zu stiften, will König Ludwig XIV. die spanische Prinzessin Maria Theresia heiraten. Die jungen Musketiere Gaston, Antoine und Etienne sollen ihre Kutsche finden und sicher nach Paris geleiten. D'Artagnans Tochter Valentine, die des Mordes an der Mätresse des Königs bezichtigt wird, flieht zu ihnen. Gemeinsam mit den Musketiervätern kämpfen sie gegen die hinterhältige Leibgarde Kardinal Mazarins, die beide Frauen in ihre Gewalt bringen will. Frankreich 1660. Um den blutigen Krieg mit Spanien zu beenden, beschließt der junge König Ludwig XIV. (Freddie Sayers), die spanische Prinzessin Maria Theresia (Kristina Krepela) zu heiraten. Er beauftragt den Kommandanten seiner Leibgarde Paul Mauriac (Nicholas Irons) und die drei jungen Musketiere Gaston (Casper Zafer), Antoine (Andrew Musselman) und Etienne (Niko Nicotera), ihre Kutsche zu finden und sicher nach Paris zu geleiten. Am Hofe bezichtigt derweil Lady Bolton (Nastassja Kinski) d'Artagnans Tochter Valentine (Susie Amy) des Mordes an Marie, der Mätresse des Königs, den sie selbst begangen hat. Marie konnte Valentine noch einen den König kompromittierenden Brief, den sie bei Kardinal Mazarin (Gérard Depardieu) gefunden hat, zustecken. Valentine kann unter Lebensgefahr fliehen und zu ihren Musketier-Freunden stoßen. Kardinal Mazarin sieht seine Pläne durchkreuzt. Aber er gibt nicht auf und beauftragt Villeroi (Marcus Jean Pirae), den skrupellosen Kommandanten seiner Leibgarde, den Brief zu beschaffen und die Prinzessin zu beseitigen. Dabei ist den beiden jedes Mittel recht. Sie setzen zuerst die Leibgarde des Königs außer Kraft, der damit quasi Mazarins Gefangener wird. Dank seiner Späher findet Villeroi auch vor den Musketieren die Kutsche der Prinzessin und wirft sie mit ihrer Begleitung in den Kerker. Doch in der Zwischenzeit sind auch die pensionierten Musketiere Porthos (John Rhys-Davies), Athos (Christopher Cazenove), Aramis (Allan Corduner) und d'Artagnan (Michael York) auf dem Weg, um ihre Söhne, die Tochter und damit auch den König zu unterstützen. Mit Mut, Verwegenheit und ihren berühmten Fechtkünsten lehren sie gemeinsam die Leibwache des Kardinals das Fürchten. "Lady Musketier - Alle für eine" ist ein farbenprächtiger, aufwändig inszenierter Mantel- und Degenfilm, der die Geschichte der Musketiere in der nächsten Generation einfallsreich und humorvoll weitererzählt. Die prominente Besetzung, malerische Schauplätze, Machtkämpfe und Intrigen sowie die berührende Liebesgeschichte machen den Reiz des Zweiteilers aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Cardinal Mazarin) Michael York (D'Artagnan) Nastassja Kinski (Lady Bolton) Susie Amy (Valentine D'Artagnan) John Rhys-Davies (Porthos) Christopher Cazenove (Athos) Casper Zafer (Gaston) Originaltitel: La femme Musketeer Regie: Steve Boyum Drehbuch: Sandra Weintraub Kamera: David Connell Musik: Mader