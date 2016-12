3sat 22:25 bis 23:10 Dokumentation Rom: Neros Wahn D, GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Nach dem vernichtenden Brand Roms im Jahr 64 nach Christus startet Kaiser Nero ein Bauprogramm von unerhörtem Ausmaß: Rom soll die modernste und prächtigste Stadt aller Zeiten werden. Die aufwendig inszenierte Dokumentation "Rom: Neros Wahn" begibt sich auf die Suche nach dem wahren Gesicht des römischen Kaisers Nero, ergänzt durch Interviews mit Historikern, die die Grenze zwischen Mythos und Wahrheit ausleuchten. Die luxuriösen Projekte des Kaisers treiben Rom in den Ruin. An seinem eigenen Anspruch gescheitert, flieht Nero in die Sphären von Kunst und Musik. Seinen sicheren Instinkt für reale Bedrohungen seiner Macht verliert er dabei allerdings nicht. Mit blutigen Willkürakten lässt er Verdächtige und Kritiker beseitigen. Dadurch verschärft sich die Lage im Reich gefährlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Rome: The Rise and Fall of an Empire Altersempfehlung: ab 12