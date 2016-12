3sat 12:10 bis 12:55 Dokumentation Das Geheimnis der Pyramiden F 1997 Stereo Live TV Merken Autor Robert Bauval erschütterte die Wissenschaftswelt schon früher mit einigen seiner Entdeckungen über die Pyramiden von Gizeh, nun hat er neue Erkenntnisse gewonnen. So bewies er bereits, dass die drei Pyramiden von Gizeh zur Zeit ihrer Entstehung in Korrelation mit dem Sternbild des Orion standen. Dieses erachteten die Ägypter damals als ihre verehrte Gottheit Osiris, Herrscher über das Totenreich. Bauvals Erkenntnis findet nach jahrelangem Streit inzwischen auch die ungeteilte Anerkennung der Ägyptologen. Die überrascht und provoziert Robert Bauval mit weiteren Erkenntnissen: Die Religion des alten Ägyptens war beherrscht vom Spiegelbild der kosmischen Ordnung auf Erden. Die Statue des verstorbenen Königs Djoser blickte demnach nicht auf heilige Zeremonien vor den Pyramiden, sondern ihr Blick war auf den Himmel gerichtet. In weiteren Nachforschungen gelang es Bauval, die Geheimnisse der ägyptischen "Sternenreligion" Maat zu enträtseln, die mystischen Zusammenhänge zwischen der Himmelsmechanik und der Verehrung der Sternbilder als Erscheinungsform des Schöpfers. Und dann findet er eine Erklärung für die plötzliche Hinwendung des ägyptischen Königs Ankenaton zum Monotheismus, zum Glauben an nur einen Gott - 1350 Jahre vor Christus. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das Geheimnis der Pyramiden