Im 2. Jahrhundert vor Christus griffen Habgier und Luxus bei römischen Aristokraten und Aufsteigern um sich: Sie bauten riesige Domizile und Paläste am Golf von Neapel. Die Region bot reichen Römern dafür eine ideale Kulisse: eine Küste mit grandiosen Ausblicken, ein mildes Klima, Thermalquellen und einen äußerst fruchtbaren Vulkanboden. Der Golf von Neapel war das mondänste Ferienparadies der Antike. Ganze Berge wurden an der Steilküste abgetragen und das Meer damit aufgefüllt. Innenarchitekten sorgten mit buntem Marmor, farbenfrohen Fresken und kostbaren Mosaikböden für ein luxuriöses Ambiente. Mit Skulpturensammlungen griechischer Meister wollten die Hausherren Kunstverstand und guten Geschmack demonstrieren. Mehr als 60 solcher prachtvollen Landgüter dokumentieren, dass Prunk, Protz und Promis schon in der Antike am Golf von Neapel zu Hause waren. Es war Mode, auch die Landschaft zu gestalten: Über Kanäle speiste man Fischteiche mit Meerwasser und in Volieren mästete man Tausende von Vögeln. Diese Anlagen garantierten den Feinschmeckern das ganze Jahr über Qualität und Frische. Einer von ihnen war der berühmte Lucullus, einst erfolgreicher Feldherr und Konsul, der zum Trendsetter der römischen Kochkunst aufstieg. Die Gastgeber versuchten, sich gegenseitig zu übertrumpfen, teures Geschirr aus Gold und Silber, exotische Leckerbissen, ausgesuchte Spitzenweine waren selbstverständlich.