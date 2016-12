3sat 07:00 bis 07:45 Dokumentation Sturm über Europa Kimbern und Teutonen D 2002 Stereo 16:9 Live TV Merken Die vierteilige Reihe "Sturm über Europa" beschäftigt sich mit der germanischen Völkerwanderung. Im Jahr 113 vor Christus erreicht Rom, die Nachricht, die Kimbern und Teutonen seien auf dem Weg gen Süden: Es ist die erste große Völkerwanderung der Germanen - Hungermarsch, Abenteuer und Kriegszug in einem. Fast 20 Jahre lang zogen sie über 7.000 Kilometer durch Europa, ehe die Teutonen in Südfrankreich und die Kimbern in der Po-Ebene besiegt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sturm über Europa

