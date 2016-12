TNT-Serie 04:25 bis 05:10 Mysteryserie Pretty Little Liars Monster wohin man sieht USA 2011 16:9 Merken Bei Rosewoods Gründerfest wimmelt es vor Geheimnissen. Die einen verheimlichen ihre Affäre, die anderen ihre Identität und die nächsten ihre wahren Absichten. Geheimnisse können zu einer großen Belastung werden, wie Aria, Emily, Hanna und Spencer nur zu gut wissen. Wie lange hält es Aria wohl noch aus, ihre Beziehung mit Ezra geheim halten zu müssen und was wird aus Emily und Paige? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chris Grismer Drehbuch: Oliver Goldstick, Maya Goldsmith Kamera: Dana Gonzales Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12